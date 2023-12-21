Жителей Кубани предупредили о ливнях и лавинах

В ближайшие дни на Кубани ожидаются сильные дожди, а также возможен сход лавин. Жителям рекомендуют на время отказаться от походов в горные районы.

В Краснодарском крае из-за неблагоприятной погоды объявлено штормовое предупреждение. Об этом информирует региональное управление МЧС.

"В течение суток 8 января, а также 9 января местами в крае (исключая муниципальное образование город Сочи) ожидается сильный дождь в сочетании с грозой и сильным ветром 20-25 м/ с"

– пресс-служба ведомства

Жителей и гостей региона предупредили, что из-за непогоды уровень воды в водоемах может подняться до неблагоприятных отметок.

Кроме того, в период с 8 по 10 января в горных районах возможно образование лавин. В связи с этим гражданам настоятельно рекомендуют отказаться от похода в горы в снегопад и непогоду.