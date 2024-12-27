Зимний шторм идет на побережье Грузии

К уже анонсированному ранее ухудшению погоды в Грузии присоединится шторм на море. Его сила будет достигать 6 баллов, кроме того, будет дуть сильный ветер.

Шторм надвигается на черноморское побережье Грузии, предупредили в Национальном агентстве по охране окружающей среды.

Штормовое предупреждение будет действовать 23 и 24 февраля. Жителям Грузии рассылают соответствующие смс-сообщения, их отправляет служба 112.

В воскресенье и в понедельник в Западной Грузии будет дуть сильный ветер. Черное море охватит шторм, его сила достигнет 4-6 баллов, что означает высокий уровень опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Грузии, вплоть до 25 февраля, будут наблюдаться снегопад и сильный ветер. В Колхидской низменности похолодает до -4 ... -6 градусов.