Пожары могут охватить Ингушетию

Высокую вероятность возникновения пожаров объявили в Ингушетии. Вместе с этим в регионе действует штормовое предупреждение.
Штормовое предупреждение объявили в Ингушетии. Это связано с высокой вероятностью возникновения пожаров в регионе, рассказали в местном отделении МЧС.
"В период 13-15 часов и до конца суток 17 марта, в течение суток 18 марта по всей территории Ингушетии (Малгобекский, Назрановский, Сунженский, Джейрахский районах) ожидается высокая пожароопасность (4 класс)"
- МЧС Ингушетии
В ведомстве напомнили, что в случае возникновения ЧП необходимо звонить по номеру 112.
Напомним, что в соседнем Ставропольском крае за прошедшие выходные произошло 93 пожара. Наиболее крупные возгорания зафиксировали в Михайловске и Левокумском округе.