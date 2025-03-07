Вестник Кавказа

Пожары могут охватить Ингушетию

Пожары могут охватить Ингушетию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Высокую вероятность возникновения пожаров объявили в Ингушетии. Вместе с этим в регионе действует штормовое предупреждение.

Штормовое предупреждение объявили в Ингушетии. Это связано с высокой вероятностью возникновения пожаров в регионе, рассказали в местном отделении МЧС.

"В период 13-15 часов и до конца суток 17 марта, в течение суток 18 марта по всей территории Ингушетии (Малгобекский, Назрановский, Сунженский, Джейрахский районах) ожидается высокая пожароопасность (4 класс)"

- МЧС Ингушетии

В ведомстве напомнили, что в случае возникновения ЧП необходимо звонить по номеру 112.

Напомним, что в соседнем Ставропольском крае за прошедшие выходные произошло 93 пожара. Наиболее крупные возгорания зафиксировали в Михайловске и Левокумском округе.

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