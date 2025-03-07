Вестник Кавказа

Почти 100 ландшафтных пожаров произошло за уикенд на Ставрополье

пожар в лесу
© Фото: Telegram-канал Ставропольского края
Пожарные справились почти с 80 природными пожарами, вспыхнувшими в последние 48 часов на Ставрополье. Самые масштабные из них произошли в Михайловске и Левокумском округе.

В минувшие субботу и воскресенье в Ставропольском крае было ликвидировано более 70 пожаров природного характера. Об этом сказано в сообщении, распространенном 17 марта региональным управлением МЧС.

"Потушено 77 пожаров на открытой территории, а также 16 – в зданиях, сооружениях и на транспорте. Всего в крае 15-16 марта произошло 93 возгорания"

– пресс-служба управления

Самые крупные возгорания случились в Михайловске и Левокумском округе. В Михайловске горели камыш и сухая трава. Огонь охватил там 6 га. В Левокумском округе полыхала растительность на площади 80 тыс кв метров.

Оба пожара удалось оперативно потушить.

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