Туробъекты Нацпарка Сочи откроют на Рождество

Объекты Сочинского нацпарка вновь откроют для посетителей завтра. Ранее их посещение было запрещено из-за непогоды.

В Сочи с 7 января возобновят доступ к ряду объектов Нацпарка. Об этом рассказали в его пресс-службе.

"7 января возобновляют работу объекты Агурское ущелье и водопады, Ореховский водопад, Каскад водопадов и экотропа Ажек. Парк Дендрарий с 7 января продлевает работу до 18:00 мск"

– Сочинский нацпарк

Накануне посещение этих объектов запретили из-за обрушившихся на город ливней и селя.