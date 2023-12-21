Туробъекты Нацпарка Сочи откроют на Рождество

Объекты Сочинского нацпарка вновь откроют для посетителей завтра. Ранее их посещение было запрещено из-за непогоды.
В Сочи с 7 января возобновят доступ к ряду объектов Нацпарка. Об этом рассказали в его пресс-службе.
"7 января возобновляют работу объекты Агурское ущелье и водопады, Ореховский водопад, Каскад водопадов и экотропа Ажек. Парк Дендрарий с 7 января продлевает работу до 18:00 мск"
– Сочинский нацпарк
Накануне посещение этих объектов запретили из-за обрушившихся на город ливней и селя.
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