Браконьеры снова угрожают сочинскому нацпарку

Сотрудники Сочинского национального парка обнаружили тайник браконьеров с большим количеством оружия.

В нацпарке Сочи найдено браконьерское оружие, которое было скрыто в тайнике. Информацию об этом распространила пресс-служба парка.

Отмечается, что тайник был обнаружен по свежим следам, которые и привели к нему. Патрульный отряд обнаружил американскую винтовку, немецкий карабин и патроны.

К месту находки прибыли сотрудники полиции. Ими было изъято найденное оружие.

Также около тайника также были найдены охотничья вышка и балаган.

Сейчас сотрудниками правоохранительных органов устанавливается личность владельца оружия.