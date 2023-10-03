В нацпарке Сочи найдено браконьерское оружие

Сотрудники Сочинского национального парка нашли тайник с браконьерским оружием. Ружье с патронами было замаскировано и приведено в боевую готовность.

В ходе рейда сотрудниками Сочинского национального парка было найдено незаконное хранилище оружия. Инспекторами лесничества обнаружено ружье с несколькими патронами, которое было надежно спрятано и готово к применению. Информация об этом опубликована на странице Сочинского национального парка.

Кроме этого, в процессе рейда найдена вышка браконьеров, которую они используют для выслеживания дичи. Сотрудники учреждения демонтировали сооружения, чтобы незаконные действия не нанесли вред животному миру парка.

Отмечается, что подобные рейды – это систематическая работа по борьбе с браконьерами на территории нацпарка. Поисковые отряды регулярно проводят осмотр лесной местности и ликвидируют следы незаконной охотничьей деятельности.