Непогода оставила тысячи жителей Крыма без света

Ненастная погода привела к проблемам с электроснабжением в Крыму. Обесточены более 18 тыс человек, в том числе в Феодосии, Керчи, Симферополе.

В Крыму почти 20 тыс человек сегодня остались без электричества, проблемы вызвал сильный ветер, рассказали в региональном министерстве топлива и энергетики.

"В связи с ухудшением погодных условий и порывами ветра до 20 м/с произошли технологические нарушения в сетях ГУП РК "Крымэнерго" (...). Отключено 139 ТП (8245 точек поставок, 18316 человек)"

– первый замминистра Владимир Воронкин

Электричества частично нет в Феодосии, Керчи, Симферополе, а также в населенных пунктах Симферопольского, Сакского и Ленинского районов. Проводятся ремонтно-восстановительные работы. Напомним, ранее в регионе было объявлено предупреждение о штормовой погоде, оно действует до 9 февраля включительно.