Вестник Кавказа

Непогода оставила тысячи жителей Крыма без света

Настольная лампа
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Ненастная погода привела к проблемам с электроснабжением в Крыму. Обесточены более 18 тыс человек, в том числе в Феодосии, Керчи, Симферополе.

В Крыму почти 20 тыс человек сегодня остались без электричества, проблемы вызвал сильный ветер, рассказали в региональном министерстве топлива и энергетики.

"В связи с ухудшением погодных условий и порывами ветра до 20 м/с произошли технологические нарушения в сетях ГУП РК "Крымэнерго" (...). Отключено 139 ТП (8245 точек поставок, 18316 человек)"

– первый замминистра Владимир Воронкин

Электричества частично нет в Феодосии, Керчи, Симферополе, а также в населенных пунктах Симферопольского, Сакского и Ленинского районов. Проводятся ремонтно-восстановительные работы. Напомним, ранее в регионе было объявлено предупреждение о штормовой погоде, оно действует до 9 февраля включительно.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
675 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Крымчане будут отдыхать на религиозные праздники

Крымчане будут отдыхать на религиозные праздники

Школьников Крыма все чаще отправляют на удаленку

Школьников Крыма все чаще отправляют на удаленку

В Крым снова будет ходить поезд из Волгограда

В Крым снова будет ходить поезд из Волгограда

На Юг России идет мощный снежный циклон

На Юг России идет мощный снежный циклон

В Крыму распространили штормовое предупреждение на 3-4 февраля

В Крыму распространили штормовое предупреждение на 3-4 февраля

Какие курорты заменят россиянам Анапу? Ответ РСТ

Какие курорты заменят россиянам Анапу? Ответ РСТ

Аэропорты юга России активно ищут новых работников

Аэропорты юга России активно ищут новых работников

Крым восстановит берегоукрепительные сооружения к началу высокого сезона

Крым восстановит берегоукрепительные сооружения к началу высокого сезона

Крым попал в фавориты у российских туристов

Крым попал в фавориты у российских туристов

С пляжей Севастополя вывезли более 600 тонн загрязненного грунта

С пляжей Севастополя вывезли более 600 тонн загрязненного грунта

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы