На Юг России идет мощный снежный циклон

Уже нынешней ночью на Ростовскую и Волгоградскую области России обрушится мощный снежный заряд и ощутимо похолодает – спасатели предупреждают их жителей о гололеде, усилении ветра и гололеде.

Российские спасатели объявили штормовое предупреждение сразу в двух областях Южного федерального округа страны – оно вызвано мощными снегопадами, ожидающимися уже нынешней ночью, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"До конца суток 3 февраля, в течение суток 4 февраля на территории Ростовской области ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, 4 февраля по территории области - мокрый снег, переходящий в снег"

- МЧС России

Аналогичная ситуация будет преобладать и в Волгоградской области, но здесь к очень сильным снегопадам в отдельных районах добавится отложение мокрого снега на проводах и деревьях, а в сочетании с юго-восточным ветром порывами до 15-20 м/с и гололед.

Также штормовое предупреждение из-за снега и гололедицы в ближайшие дни объявлено и в Крыму, добавили в пресс-службе ведомства.