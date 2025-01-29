Шторм в Сочи объявили на 3-4 февраля

Синоптики спрогнозировали непогоду в Сочи на 3-4 февраля. На город обрушатся сильный ветер и дожди, а в горах, возможно, выпадет мокрый снег, который образует гололедицу.

В Сочи предвидится непогода 3-4 февраля: сильный дождь и ветер поднимут волны на море до 1,5 м, рассказали в администрации города.

Штормовая погода не обойдет и горы Сочи. Там можно будет наблюдать сильный ветер и дождь, а также выпадение мокрого снега, который может налипнуть на провода и конструкции. Есть вероятность возникновения гололедицы.

"Все городские службы переведены в усиленный режим работы. Въезд в горный кластер на автомобилях, не оборудованных зимней резиной, ограничен. Решение об ограничении доступа на пляжные территории пользователи зимних пляжей будут принимать исходя из фактических погодных условий"

- администрация Сочи

Жителям и гостям города рекомендуется отказаться от посещения мест рядом с водой, не находится и не оставлять машины под деревьями и конструкциями.