Ветер и волны: штормовое предупреждение объявлено в Анапе

Жителей и гостей Анапы, а также Темрюкского района, призывают к бдительности: в этих районах объявлено штормовое предупреждение, там бушует сильный ветер, на море шторм.

Непогода охватила Анапу и продержится на территории города-курорта до завтрашнего дня, соответствующее штормовое предупреждение распространило кубанское МЧС.

Аналогичное предупреждение в силе и в Темрюкском районе.

В течение сегодняшнего дня там будет дуть северо-восточный ветер, скорость которого составит вплоть до 25 м/с.

На море будет наблюдаться волнение, причем волны будут достигать высоты 3,5 м, минимальная высота составит 1,5 м. Такие волны считаются опасным явление.

Еще одно явление, которое может угрожать безопасности, – медленное обледенение судов.

В МЧС дали рекомендации на время сильного ветра. Главная из них – оставаться дома, с закрытыми окнами и вентиляционными отверстиями. На крышах и балконах не должно быть предметов, которые могли бы упасть. Желательно запастись водой и едой, а также необходимыми лекарствами.