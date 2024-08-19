Вестник Кавказа

Зимний театр в Сочи ждет ремонт

Зимний театр в Сочи
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Сочи будет проведена реконструкция Зеленого театра. Площадь перед ним также будет благоустроена.

Мэр Сочи Андрей Прошунин рассказал о планах по реконструкции Зимнего театра и прилегающей территории.

В будущем возле Зимнего театра появится благоустроенно пространство.

«Архитекторы предлагают сделать большую зону отдыха с сухим фонтаном, где можно проводить городские мероприятия»

– градоначальник

Он уточнил, что проект реконструкции пока находится на стадии обсуждения, жители курорта смогут также выразить мнение по идеям архитекторов.

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