Зимний театр в Сочи ждет ремонт

В Сочи будет проведена реконструкция Зеленого театра. Площадь перед ним также будет благоустроена.
Мэр Сочи Андрей Прошунин рассказал о планах по реконструкции Зимнего театра и прилегающей территории.
В будущем возле Зимнего театра появится благоустроенно пространство.
«Архитекторы предлагают сделать большую зону отдыха с сухим фонтаном, где можно проводить городские мероприятия»
– градоначальник
Он уточнил, что проект реконструкции пока находится на стадии обсуждения, жители курорта смогут также выразить мнение по идеям архитекторов.