Курорт "Роза Хутор" принял 865 тыс туристов за зимний сезон

В прошедшем зимнем сезоне горнолыжный курорт "Роза Хутор" принял 865 тыс туристов, включая 1,3 тыс иностранных путешественников, рассказали в пресс-службе курорта.
"13 апреля курорт "Роза Хутор" завершил зимний сезон, который открылся 1 декабря. Трассы для катания были открыты 20 декабря. Общее число гостей курорта за этот период составило 865 тыс, что на 3 тыс больше, чем годом ранее – 862 тыс"
- пресс-служба курорта "Роза Хутор"
За это время около 40 тыс человек прошли обучение в курортной горнолыжной школе, а инструкторы провели свыше 1,5 тыс часов занятий по инклюзивной программе, которая помогает людям с инвалидностью справиться с недугом при помощи горных лыж.
Кроме того, на курорте "Роза Хутор" проводились детские любительские соревнования, в которых приняли участие тысячи юных сноубордистов и лыжников. Большинство их них прибыло в Краснодарский край из российской столицы.
Отмечается, что поток иностранных туристов на курорт постепенно растет: в прошедшем зимнем сезоне их стало на 10% больше. Наибольшей популярностью "Роза Хутор" пользуется у путешественников из стран ближнего зарубежья, Европы, Ближнего Востока и Китая.