Вестник Кавказа

Когда начинается летний сезон на курорте "Роза Хутор"?

Канатная дорога
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Стала известна дата открытия летнего сезона на курорте "Роза Хутор" в Сочи: он начнет работу уже 29 апреля. Туристов ждут увлекательные пешеходные и велосипедные маршруты, а также разнообразная программа мероприятий.

Летний сезон на курорте "Роза Хутор" в Сочи начнется 29 апреля. Для туристов подготовлена обширная программа и километры пешеходных троп, рассказали в пресс-службе курорта.

Приоритетный вид отдыха летом – пешие прогулки в горах, поэтому на курорте создали 27 троп, чья общая протяженность достигла 64 км. Их будут запускать в зависимости от погодных условий.

"Первыми в начале мая откроются тропы в Горной Олимпийской деревне: B-one, затем "Тропа Йети" и "Озерный Траверс". Далее начнут работать пешие тропы в природном парке водопадов "Менделиха", где находится самый высокий в горах Сочи водопад – "Золотой" (77 метров)"

- пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Большая часть троп будет открыта к середине июня. Горный кемпинг "Нахазо" смогут запустит лишь на следующий месяц, однако руководство курорта надеется, что погода позволит сделать это раньше. Помимо пешеходных троп на "Роза Хутор" будут работать велосипедные маршруты.

Кроме того, в 2025 году курорт обновил смотровую площадку на вершине Роза Пик, которая находится на высоте 2,3 тыс метров над уровнем моря.

"Роза Хутор" также порадует туристов разнообразной программой мероприятий: будут организованы как спортивные, так и культурные фестивали и соревнования.

Летний сезон планируют завершить в ноябре.

Напомним, что за зимний период в этому году курорт "Роза Хутор" принял свыше 865 тыс туристов, включая 1,3 иностранных путешественников.

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