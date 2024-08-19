Высокий сезон в Сочи закончится через месяц

В Сочи в этом году высокий туристический сезон продлится на месяц дольше. Обычно туристы массово покидали к 1 сентября, в 2024 году - отъезд отдыхающих ожидается в конце сентября.

В этом году туристы не спешат покидать Сочи на фоне приближения начала учебного года, массовый отъезд ожидается примерно через месяц, рассказал замглавы курорта Евгений Горобец.

"В конце августа отток гостей будет не таким значительным, как в предыдущие годы, несмотря на начало нового учебного года. Наши коллеги из аэропорта, РЖД и транспортной полиции отмечают, что происходит смещение сезонности, и большая часть отдыхающих начнет покидать курорт с середины и даже в конце сентября"

– Евгений Горобец

Город готовится к отъезду туристов, мэр Андрей Прошунин поручил усилить меры по минимизации заторов на дорогах, ведущих к аэропорту и железнодорожным вокзалам.

"Нами разработана и проходит стадию согласования новая временная схема организации движения в районе адлерского ж/д. Здесь и возле аэропорта уже усилена работа службы эвакуации транспорта, припаркованного в нарушение правил дорожного движения"

– Евгений Горобец

В настоящее время в Сочи отдыхает почти 220 тыс россиян. Впереди бархатный сезон, любимый туристами.