В Сочи на сутки продлили штормовое предупреждение

Власти курортного Сочи продлили штормовое предупреждение из-за непогоды да завтра, понедельника, 26 августа – в регионе ожидаются сильные дожди с грозой, градом, шквалистым ветром до 15-17 м/с.

Штормовое предупреждение из-за непогоды продлено в Сочи до 26 августа: по прогнозам синоптиков, в городе-курорте и федеральной территории Сириус вновь ожидаются ливни, сильный ветер, оползни, смерчи над акваторией курорта, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.

"Штормовое предупреждение о комплексе метеорологических явлений на территории муниципального образования города Сочи Краснодарского края: в течение суток 26 августа 2024 г. на территории г. Сочи и федеральной территории Сириус ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 15-17 м/с. В отдельных районах сильные ливни. На малых реках и водотоках резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок"

- МЧС Кубани

Сегодня некоторые пляжи города-курорта открылись для отдыхающих, но – далеко не все: хотя море не штормит, на курорте дует отжимной ветер с берега в сторону моря. Он способен уносить в море легкие надувные плавательные средства, его порывы на пике достигают 20-30 м/с.