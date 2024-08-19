Вестник Кавказа

Пляжи Анапы подверглись ограничениям из-за ветра

Пляжи Анапы подверглись ограничениям из-за ветра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Усиленный ветер стал причиной введения запрета на использование в море надувных плавательных средств и катамаранов на анапских пляжах. Об этом предупредила администрация курорта.

С сегодняшнего утра на пляжах Анапы ввели ограничения на пользование надувными кругами и матрасами, а также катамаранами из-за сильного отжимного ветра, рассказали в городской администрации.

«В связи с усилением отжимного северо-восточного ветра использование надувных плавательных средств и катамаранов запрещено»

- администрация Анапы

Ранее на территории Кубани было объявлено штормовое предупреждение. В регион придут сильные дожди с грозами, град и шквалистый ветер. Стихия обещает бушевать до конца следующего дня.

Также есть вероятность увидеть смерчи на Черном море с побережья в Сочи и Анапе.

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