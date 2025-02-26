Вестник Кавказа

Сочи в майские готовится к пассажиропотоку в 500 тыс человек

Сочи в майские готовится к пассажиропотоку в 500 тыс человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сочинский аэропорт ожидает почти 500 тыс пассажиров в предстоящие майские праздники. Пассажиропоток может превысить прошлогодний.

В майские праздники в 2025 году воздушная гавань Сочи готовится обслужить до 500 тыс человек.

Ожидаемый поток пассажиров будет на 3% больше, чем за тот же период прошлого года и составит, по предварительным оценкам, 466 тыс человек с 28 апреля по 11 мая. Наиболее загруженными днями будут 4 и 11 мая. Основная часть пассажиропотока придется на внутренние рейсы - 386 тыс человек.

Наиболее востребованные направления: Москва, Петербург и Екатеринбург, а главное зарубежное направление - Анталья.

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