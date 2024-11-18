Морское сообщение соединит Сочи с морскими портами побережья

Сразу после майских праздников в морском порту Сочи откроется регулярное морское сообщение: три пассажирских судна будут курсировать между Сочи и портами Геленджика, Анапы и Новороссийска.

Уже нынешним летом отдыхающим в здравницах Черноморского побережья Сочи можно будет совершить морскую прогулку вдоль берега до Геленджика, Анапы и Новороссийска, а при желании сменить дислокацию – уже после майских праздников здесь откроется регулярное морское сообщение, сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр города-курорта Андрей Прошунин.

"С директором нашего морского порта Юрием Владимировым обсудили перспективное развитие морских пассажирских перевозок - важного направления для Сочи как круглогодичного курорта"

- Андрей Прошунин

Уже известно, что по маршрутам будут курсировать три пассажирских судна, их тип в сообщении не указывается, также пока неизвестно расписание их движения.

Напомним, раньше регулярные пассажирские маршруты скоростных пассажирских судов на подводных крыльях связывали крымские курортные поселки - "Комета" и "Метеор" были очень востребованы у отдыхающих, у них было четкое расписание движения, и за час на таком корабле можно было добраться, к примеру, из Судака до Ялты – это было и намного быстрее, чем по суше, и, конечно, намного интереснее. Пересаживаясь с одной "Кометы" на другую, по морю можно было объехать почти весь Крым.