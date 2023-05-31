Завод картона появится на севере Казахстана

Опубликовано: 4:34, 31 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт фабрики по производству бумажной продукции в Петропавловске

Новое крупное предприятие построят в скором времени в Северо-Казахстанской области. Завод будет выпускать картон и изделия из него.

Еще одно промышленное предприятие появится в Северном Казахстане. Об этом стало известно в ходе визита президента Касым-Жомарта Токаева на бумажную фабрику "РимКазАгро".

Главе государства сообщили, что в строительство завода будет вложено 7 млрд тенге (почти $15,5 тыс). Он будет выдавать 10 тыс т продукции каждый год.

Кроме того, на предприятии смогут найти постоянную работу сто человек.

Бумажная фабрика

На уже действующей фабрике по производству бумажных изделий трудятся около 1,7 тыс человек. Предприятие выпускает свыше 730 изделий, которые продаются по всей стране и идут на экспорт в Россию.



