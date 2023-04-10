Казахстан будет поставлять еще больше нефти через Азербайджан

Объемы нефти, которую Казахстан поставляет через Азербайджан, будут расти, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев по итогам встречи с Ильхамом Алиевым.
Президент напомнил, что ранее в 2023 году казахстанская нефть впервые была отправлена через Азербайджан.
"Следующий шаг - увеличение объемов поставок и придание им долгосрочного, стабильного характера"
— Касым-Жомарт Токаев
Глава государства поблагодарил президента Азербайджана за личную поддержку, которую он оказал при реализации этих важных инициатив.
Прорывные проекты
Еще одной темой переговоров лидеров стали прорывные инвестпроекты - они могут стать "точками роста" для экономик обеих стран.
Токаев уточнил, что совместные предприятия могут быть созданы в самых разных сферах, включая промышленность, сельское хозяйство и строительство.
Сельское хозяйство
Отдельно Токаев коснулся сотрудничества в АПК, где страны, по его словам, располагают огромным потенциалом: уже сейчас сельское хозяйство занимает свыше трети общего товарооборота, и в дальнейшем эти показатели необходимо наращивать.