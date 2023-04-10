Казахстан будет поставлять еще больше нефти через Азербайджан

Опубликовано: 19:01, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Астана и Баку намерены нарастить объемы поставок казахстанской нефти через Азербайджан, заявил президент РК. По словам Токаева, такое сотрудничество должно приобрести долгосрочный характер.

Объемы нефти, которую Казахстан поставляет через Азербайджан, будут расти, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев по итогам встречи с Ильхамом Алиевым.

Президент напомнил, что ранее в 2023 году казахстанская нефть впервые была отправлена через Азербайджан.

"Следующий шаг - увеличение объемов поставок и придание им долгосрочного, стабильного характера"

— Касым-Жомарт Токаев

Глава государства поблагодарил президента Азербайджана за личную поддержку, которую он оказал при реализации этих важных инициатив.

Прорывные проекты

Еще одной темой переговоров лидеров стали прорывные инвестпроекты - они могут стать "точками роста" для экономик обеих стран.

Токаев уточнил, что совместные предприятия могут быть созданы в самых разных сферах, включая промышленность, сельское хозяйство и строительство.

Сельское хозяйство

Отдельно Токаев коснулся сотрудничества в АПК, где страны, по его словам, располагают огромным потенциалом: уже сейчас сельское хозяйство занимает свыше трети общего товарооборота, и в дальнейшем эти показатели необходимо наращивать.