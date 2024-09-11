Вестник Кавказа

Загоревшуюся во Владикавказе баню потушили

Загоревшуюся во Владикавказе баню потушили
© Фото: пресс-служба МЧС Северной Осетии
Во Владикавказе загорелась баня, площадь составила 100 кв м. К месту прибыли сотрудники МЧС, которые ликвидировали возгорание.

Пожар вспыхнул сегодня в одном из частных домов во Владикавказе, возгорание было уничтожено, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Спасатели, прибывшие к месту происшествия, выяснили, что в отдельно стоящем строении полыхает баня. Площадь возгорания составила 100 кв м.

Несмотря на сильное задымление, пожарные благодаря своим слаженным действиям ликвидировали открытое горение. Жертв и пострадавших не было.

В ведомстве добавили, что причиной возникновения огня мог быть аварийный режим работы электроприборов. Точные обстоятельства установят эксперты.

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