Загоревшуюся во Владикавказе баню потушили

Во Владикавказе загорелась баня, площадь составила 100 кв м. К месту прибыли сотрудники МЧС, которые ликвидировали возгорание.
Пожар вспыхнул сегодня в одном из частных домов во Владикавказе, возгорание было уничтожено, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
Спасатели, прибывшие к месту происшествия, выяснили, что в отдельно стоящем строении полыхает баня. Площадь возгорания составила 100 кв м.
Несмотря на сильное задымление, пожарные благодаря своим слаженным действиям ликвидировали открытое горение. Жертв и пострадавших не было.
В ведомстве добавили, что причиной возникновения огня мог быть аварийный режим работы электроприборов. Точные обстоятельства установят эксперты.