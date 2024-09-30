Мужчина стал жертвой пожара на Ставрополье

В Ставропольском крае мужчина погиб в результате пожара в доме. Причина — неосторожность при курении. Назначена экспертиза.

Жилой дом в населенном пункте Апанасенковское Ставропольского края вспыхнул 6 октября, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Площадь возгорания составила 48 кв м. Как заявили в ведомстве, жертвой пожара стал 53-летний местный житель, который в момент возгорания был в доме.

Отмечается, что, по предварительным данным, огонь образовался из-за неосторожности при курении. Уже назначена экспертиза для установления всех обстоятельств.