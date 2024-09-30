Вестник Кавказа

Мужчина стал жертвой пожара на Ставрополье

Мужчина стал жертвой пожара на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставропольском крае мужчина погиб в результате пожара в доме. Причина — неосторожность при курении. Назначена экспертиза.

Жилой дом в населенном пункте Апанасенковское Ставропольского края вспыхнул 6 октября, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Площадь возгорания составила 48 кв м. Как заявили в ведомстве, жертвой пожара стал 53-летний местный житель, который в момент возгорания был в доме.

Отмечается, что, по предварительным данным, огонь образовался из-за неосторожности при курении. Уже назначена экспертиза для установления всех обстоятельств.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
840 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

На Ставрополье инвестируют 8,5 млрд рублей в создание фруктохранилища

На Ставрополье инвестируют 8,5 млрд рублей в создание фруктохранилища

Ставрополье оказалось в лидерах по недоступности ипотеки для населения

Ставрополье оказалось в лидерах по недоступности ипотеки для населения

Похитителя электросамоката нашли в Кисловодске

Похитителя электросамоката нашли в Кисловодске

Округ на Ставрополье обзавелся новой игровой зоной

Округ на Ставрополье обзавелся новой игровой зоной

Показ горнолыжной одежды провели в Минводах

Показ горнолыжной одежды провели в Минводах

Машина наехала на маленького велосипедиста в Минводах

Машина наехала на маленького велосипедиста в Минводах

Молока на Ставрополье стало больше

Молока на Ставрополье стало больше

Турпоход с участием мэра пройдет в Кисловодске

Турпоход с участием мэра пройдет в Кисловодске

Первый выходной день в октябре ознаменуется для Ставрополя двумя ярмарками

Первый выходной день в октябре ознаменуется для Ставрополя двумя ярмарками

Аварии оставили без питьевой воды ряд сел Ставрополья

Аварии оставили без питьевой воды ряд сел Ставрополья

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы