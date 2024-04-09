Вестник Кавказа

Задержания начались на акции против закона об иноагентах в Грузии

Вид Тбилиси
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Демонстрация у здания парламента Грузии, участники которой выступают против закона об иноагентах, перешла в беспорядки. Митингующие, несмотря на призывы к порядку, вступили в противоборство с полицией, есть задержанные.

Митинг у стен грузинского парламента, где только что юридический комитет парламента одобрил скандальный законопроект об иноагентах в Грузии, перерос в стычки с полицией, сообщают СМИ.

Ранее МВД Грузии призвало демонстрантов не выходит за рамки закона, однако митингующие все же стали прорывать кордоны полиции. Начались беспорядки.

Пока полиция сообщает о четырех задержанных, но ситуация находится в активной стадии, и их количество растет.

Глава парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, принимавший участие в слушаниях, заявил, что обстановка не накалится до прошлогоднего уровня.

"Если не будет насилия со стороны граждан, не будет и реакции со стороны полиции"

– Мдинарадзе

Видео с места событий публикует ТВ Пирвели.

Ранее представители грузинских властей предупреждали, что оппозиции не удастся повторить опыт 2023 года, когда после масштабных и длительных протестов "Грузинская мечта" отозвала закон.

Закон об иноагентах в Грузии – что это такое?

Громкий законопроект предполагает создание реестра "организаций, проводящих интересы иностранной силы". К ним будут относиться только СМИ и НПО, физические лица и коммерческие юрлица в список включаться не будут. Участникам реестра нужно будет раз в год подавать финансовую декларацию, других ограничений нет. Единственная мера наказания за несоблюдение закона – штраф.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1955 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Закон об иноагентах одобрен комитетом парламента Грузии

Закон об иноагентах одобрен комитетом парламента Грузии

Протесты против закона об иноагентах: демонстранты в Тбилиси пошли против полиции

Протесты против закона об иноагентах: демонстранты в Тбилиси пошли против полиции

Драку в парламенте Грузии назвали провокацией, выполненной горе-мужчиной

Драку в парламенте Грузии назвали провокацией, выполненной горе-мужчиной

Саакашвили призвал грузин объединяться и атаковать

Саакашвили призвал грузин объединяться и атаковать

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы