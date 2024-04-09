Задержания начались на акции против закона об иноагентах в Грузии

Демонстрация у здания парламента Грузии, участники которой выступают против закона об иноагентах, перешла в беспорядки. Митингующие, несмотря на призывы к порядку, вступили в противоборство с полицией, есть задержанные.

Митинг у стен грузинского парламента, где только что юридический комитет парламента одобрил скандальный законопроект об иноагентах в Грузии, перерос в стычки с полицией, сообщают СМИ.

Ранее МВД Грузии призвало демонстрантов не выходит за рамки закона, однако митингующие все же стали прорывать кордоны полиции. Начались беспорядки.

Пока полиция сообщает о четырех задержанных, но ситуация находится в активной стадии, и их количество растет.

Глава парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, принимавший участие в слушаниях, заявил, что обстановка не накалится до прошлогоднего уровня.

"Если не будет насилия со стороны граждан, не будет и реакции со стороны полиции"

– Мдинарадзе

Видео с места событий публикует ТВ Пирвели.

Ранее представители грузинских властей предупреждали, что оппозиции не удастся повторить опыт 2023 года, когда после масштабных и длительных протестов "Грузинская мечта" отозвала закон.

Закон об иноагентах в Грузии – что это такое?

Громкий законопроект предполагает создание реестра "организаций, проводящих интересы иностранной силы". К ним будут относиться только СМИ и НПО, физические лица и коммерческие юрлица в список включаться не будут. Участникам реестра нужно будет раз в год подавать финансовую декларацию, других ограничений нет. Единственная мера наказания за несоблюдение закона – штраф.