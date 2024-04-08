Оппозиция раскачивает Тбилиси из-за закона об иноагентах

Жители Грузии продолжают выступать против намерения властей принять закон об иноагентах. Акции протеста против данного законопроекта возобновились сегодня утром.

Утром 15 апреля в Тбилиси возобновились демонстрации против законопроекта об иноагентах. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Акция протеста началась возле парламента Грузии, в ней участвуют несколько сотен человек.

Собравшиеся растянули огромный флаг Европейского союза и плакаты. Они свистят и скандируют различные лозунги.

Драка в парламенте

Параллельно с акцией протеста в парламенте проходят слушания законопроекта об иноагентах. Оппозиционеры отмечают, что данный законопроект является "российским законом" и ничего общего не имеет с законодательством стран Запада. Во время своего выступления лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе пытался доказать оппонентам, что грузинская версия законопроекта либеральнее российского и американского аналогов. В какой-то момент к Мдинарадзе подбежал оппозиционный депутат от партии "Граждане" Алеко Элисашвили и нанес ему удар в голову. К потасовке подключились другие депутаты. После этого заседание прервали на 20 минут. Элисашвили вывели из зала заседаний.

Законопроект об иноагентах в Грузии

Год назад руководство республики уже пыталось принять этот законопроект, однако после серии протестных акций решило отказаться от этой идеи.

В начале прошлой недели бюро парламента Грузии зарегистрировало законопроект об иноагентах, а сегодня в парламенте начались его слушания. Данный законопроект не затрагивает физлиц, а касается лишь некоммерческих юрлиц и СМИ, чей доход более чем на 20% формируется за счет поступлений из других стран.

Будут ли беспорядки?

Политолог, эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что сегодняшний вечер покажет, насколько оппозиции удастся в этот раз раскачать улицу для протестов против закона об иностранном влиянии.



"Масштаб акций протеста станет известен через 4-5 часов, так как на 18:00 по московскому времени запланирована оппозиционная акция около парламента. Но уже можно говорить, что напряженность, по-видимому, достигает своего пика – об этом свидетельствует драка в парламенте во время рассмотрения законопроекта, нападение оппозиционера на Мамуку Мдинарадзе", – сказал он.



"Видимо, вечером эмоции будут брать верх и доминировать во время выступления тех людей, которые против этого закона, против того, чтобы государство взяло на контроль иностранного финансирование организаций в Грузии и добилось прозрачности этого финансирования. Поэтому мы ожидаем, что вечером сегодня страсти будут еще больше накаляться", – сообщил Васо Капанадзе.

Примет ли Грузия закон об иноагентах?

Эксперт выразил уверенность в том, что "Грузинская мечта" настроена на принятие закона об иностранном влиянии не менее серьезно, чем оппозиция – на его очередную отмену. "Парламент собирается во что бы то ни стало принять этот закон, в отличие от первого случая, когда год назад власти решили отступить и не принимать этот закон. На этот раз они настроены очень серьезно. Все делается для того, чтобы закон был принят и все западное финансирование стало прозрачным", – отметил он.



"Пока что примерно идентичны прошлогодним и масштаб акций протеста, и эмоциональный заряд оппозиции. Но теперь власти настроены достаточно решительно, чтобы принять закон, все к этому идет. Посмотрим, насколько сегодня выступления людей, которые поддерживают чрезмерное влияние Запада в Грузии, окажут влияние на ситуацию и к чему приведет противостояние между властями и протестующими против закона", – заключил Васо Капанадзе.