«Грузинская мечта»: закон об иноагентах принимается в интересах Грузии

Власти Грузии заявили, что действуют в интересах страны. В Тбилиси подчеркнули, что примут самостоятельное решение, которое, может, не устраивает никого, кроме Грузии.

Исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что грузинское руководство, принимая закон об иноагентах, действует в интересах страны.

"Мы примем самостоятельное решение, которое в данном случае, может, не устраивает никого, кроме Грузии, но мы действуем в интересах Грузии"

- Мамука Мдинарадзе

Напомним, парламент Грузии сегодня рассматривает законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который представлен фракцией правящей партии.

Одновременно с рассмотрением в центре Тбилиси проходит акция протеста против принятия данного закона.