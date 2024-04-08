Вестник Кавказа

«Грузинская мечта»: закон об иноагентах принимается в интересах Грузии

Президентский дворец в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии заявили, что действуют в интересах страны. В Тбилиси подчеркнули, что примут самостоятельное решение, которое, может, не устраивает никого, кроме Грузии.

Исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что грузинское руководство, принимая закон об иноагентах, действует в интересах страны.

"Мы примем самостоятельное решение, которое в данном случае, может, не устраивает никого, кроме Грузии, но мы действуем в интересах Грузии"

- Мамука Мдинарадзе

Напомним, парламент Грузии сегодня рассматривает законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который представлен фракцией правящей партии.

Одновременно с рассмотрением в центре Тбилиси проходит акция протеста против принятия данного закона.

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