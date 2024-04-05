Парламент Грузии начинает слушания законопроекта об иноагентах

Юридический комитет парламента Грузии сегодня начинает рассмотрение закона "О прозрачности иностранного влияния". Оппозиционные силы анонсировали крупную акцию протеста перед парламентским зданием.

Парламент Грузии сегодня ввел особый режим безопасности из-за начинающихся слушаний законопроекта об иноагентах.

Сегодня юридический комитет парламента начнет рассмотрение закона "О прозрачности иностранного влияния". Из-за этого вход в парламентское здание будет ограничен, попасть в него смогут только аккредитованные представители СМИ.

Противники принятия закона заявили, что устроят сегодня перед правительственным зданием массовую акцию протеста.

Ранее сообщалось, что оппозиционные силы выступают против законопроекта. По их мнению, принятие этого закона ограничит работу НПО и СМИ, которые спонсируются из-за рубежа.

Также президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла, что планирует наложить вето на законопроект. При этом запрет президента носит символический характер и правящая партия сможет его оспорить.