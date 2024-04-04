Закон об иноагентах не станет помехой для евроинтеграции - МИД Грузии

Закон об иноагентах в Грузии не помешает интеграции страны в Евросоюз, заявил глава МИД Грузии. У законопроекта много противников, в том числе его критикую и на Западе, в частности в Совете Европы.

Власти Грузии не видят в законе об иностранных агентах угрозу для европейской интеграции страны или для ее отношений с Североатлантическим альянсом. Заявления об этом сделали грузинские министры.

"Этот закон не должен и не сможет помешать евроинтеграции. Этот процесс тесно связан с теми рекомендациями, которые выдала нам Еврокомиссия и подтвердил Евросовет. Соответственно, наша европейская интеграция зависит от той повестки дня, которую мы согласовали с нашими европейскими партнерами"

– глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили

Отношения Грузии и НАТО, находящиеся сегодня на высоком уровне, также не пострадают, если в стране будет принят закон об иноагентах, считает вице-премьер, глава Минобороны Ираклий Чиковани.

"Честно сказать, с точки зрения отношений с НАТО, мы находимся на пике. <…> Наше сотрудничество выражено в конкретных общих учениях, участии в операциях, поэтому тут вообще не должно существовать вопросов"

– Чиковани

Законопроект в Грузии продвигают не в первый раз. Против него с митингами выступает оппозиция, с критикой выступили в ООН, НАТО, США и Европе, а президент Грузии планирует наложить вето, если закон будет все-таки принят.