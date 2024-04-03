Почему Запад против закона об иноагентах в Грузии?

Европейский посол в Грузии заявил, что законопроект об иноагентах не соответствует ценностям Европы и выразил надежду, что республике удастся перейти на следующий уровень сближения с ЕС не принимая новый закон.

Закон об иноагентах, который власти Грузии хотят принят, не соответствует европейским ценностям и нормам. Такое заявление сделал посол ЕС в Грузии Павел Герчинский в ходе общения с журналистами.

Он отметил, что этот закон не похож на американский аналог.

"Мы серьезно обеспокоены<…>Он (закон) и не европейский, и не американский, как мы четко услышали вчера от посла США"

– Павел Герчинский

Посол подчеркнул, что Грузии необходимо обеспечить прозрачность организаций, но таким образом, чтобы это соответствовало рекомендациям, которые были выданы европейской комиссией для успешной евроинтеграции республики.

Герчинский отметил, что власти Грузии еще успеют это сделать, так как на осуждение законопроекта может уйти достаточно времени.

"Свобода слова и СМИ абсолютно необходимы для каждой демократии, включая Грузию, особенно для страны, которая является кандидатом на членство в ЕС"

– Павел Герчинский

Он также уточнил, что правительству республики необходимо поторопиться, чтобы выполнить все рекомендации, которые были указаны Еврокомиссией. При этом власти должно ускорить этот процесс, чтобы европейская сторона смогла одобрить процесс евроитеграции страны и перейти на новый этап сближения.

В начале этой недели парламент Грузии зарегистрировал законопроект об иноагентах, в связи с чем ЕС и США выступили против принятия этого закона.

В прошлом году власти страны уже хотели принять подобный закон, но массовые протесты не позволили это сделать.

В новом варианте законопроекта термин "агент иностранного влияния" заменен на "организация, проводящая интересы иностранной силы".

Политическая инерция Запада

Политолог Рамаз Сакварелидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил негативную реакцию Запада тем, что в грузинском законопроекте все формулировки остались такими же, какими были раньше. Несмотря на принятие Евросоюзом собственной директивы об иноагентах "Пакет защиты демократии", еврочиновники продолжат обвинять Тбилиси в недемократичности грузинского аналога.



"Давление на Тбилиси, начатое Западом год тому назад в связи с законопроектом об иностранном влиянии, имеет свою инерцию, и это, на мой взгляд, является основной причиной негатива, который мы слышим сейчас из ЕС и США. Содержание закона за этот год не изменилось, поменяли только его название. Поскольку ничего не изменилось, западные страны и их посольства считают себя обязанными реагировать на повторное внесение законопроекта в парламент так же негативно, как и год назад", - сказал он.



"При этом надо понимать, что за год значительно изменилась общая геополитическая обстановка, из-за чего Запад в целом уже не так мотивирован давить на Тбилиси из-за законопроекта. Перемены произошли в том смысле, что за год появились определенные перспективы, что транзит из Китая в Европу начнет проходить в основной массе через Кавказ – через Азербайджан и Грузию. Это делает особенно значимыми взаимоотношения европейских стран с Грузией и Азербайджаном. Так что сейчас обвинителями в ЕС и США движет исключительно политическая инерция", - подчеркнул Рамаз Сакварелидзе.



"Мы вновь слышим только самую общую формулировку без каких-либо уточнений, что закон якобы повредит демократии в Грузии. Конкретных аргументов ни раньше не было, ни сейчас нет. Но заметьте, что на этот раз реакция куда более слабая, чем год назад. Тогда весь дипломатический корпус западных стран встал и хором начали критиковать законопроект. Сейчас такого единства, такого хора мы не слышим, есть только отдельные случаи, и то критика сравнительно мягкая. Такая смена интонации является признаком того, что нет прежнего политического заказа", - обратил внимание политолог.



"Год назад против Грузии был более комплексный заказ. Имелось множество элементов, указывавших, что Запад критически относился ко всему, что происходило в Грузии. Был даже разговор о санкциях, в прошлом году у нас действительно была критическая полоса. Но сейчас ее нет, накал снизился, и поскольку закон все же нужно было принять, власти решили, что самое время это сделать", - заключил Рамаз Сакварелидзе.