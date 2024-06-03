Возраст рождения первого ребенка растет в Грузии

Жительницы Грузии все позже задумываются о рождении ребенка. Как сообщает "Сакстат", возраст, в котором они решаются на первенца, в 2024 году в среднем приближается к 30 годам.

Грузинские женщины стали позже решаться на рождение ребенка, такие данные обнародовала Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

В прошлом году средний возраст матерей первенцев составил 29,3 года. Годом ранее, в 2022 году, он был немного меньше и составлял 28,7 года.

Зафиксированы и некоторые другие тенденции. Так, за 10 лет, с 2013 по 2023 год, уменьшилась доля первенцев в общем количестве новорожденных. 11 лет назад она превышала 45,3%, а в прошлом году составила почти 38%. Зато значительно выросла доля третьих и далее детей – с почти 17% до 27,5%.

В минувшем году в незарегистрированных браках появилось на свет более 15,8 тыс детей, это почти 40% от всех детей, рожденных живыми. При этом, если ребенок родился вне брака, то он все равно может быть зарегистрирован по совместному заявлению матери и отца, а может – только матери. Доля последних в 2023 году достигла более 14%.