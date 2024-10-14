Вестник Кавказа

Медики Северной Осетии проверят детей на вирус Коксаки

Кровати в детском саду
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Тревожные сообщения о том, что в школах и детсадах Северной Осетии фиксируются вспышки вирусных заболеваний неясной этиологии, местное отделение Роспотребнадзора решило проверить всех детей на вирус Коксаки.

Ужесточить контроль за проверкой здоровья детей в школах и детсадах Северной Осетии – такое решение местное управление Роспотребнадзора приняло после информации о распространении вируса Коксаки в России, сообщила пресс-служба ведомства.

"Чтобы избежать распространения инфекции среди других детей и персонала, принимаются обязательные меры в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами"

- Роспотребнадзор по региону

В ведомстве обязали родителей немедленно обращаться к врачам в случае обнаружения у детей признаков болезни: это внезапная лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота и боль в животе, передает "АиФ-Ставрополье".

В то же время в надзорном ведомстве напомнили, что в половине случаев болезнь у детей проходит безо всех этих симптомов.

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