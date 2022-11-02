Вестник Кавказа

Школьник из Чечни "заминировал" ЦУМ и связался с полицией

Школьник из Чечни "заминировал" ЦУМ и связался с полицией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Северном Кавказе шутка школьника затронула сразу три республики. Житель Чечни сообщил в полицию Дагестана о минировании в Северной Осетии. Взрывчатки правоохранители не нашли.

Ложное минирование ЦУМА в Алагире устроил подросток из Чечни.

Школьник из Курчалоевского района Чечни решил "заминировать" ЦУМ в Северной Осетии, место он выбрал неслучайно - неподалеку живет друг подростка. При этом сообщение о "минировании" изобретательный юноша направил в полицию соседней республики - Дагестана. По его словам, так он хотел запутать правоохранителей и сохранить инкогнито.

Полиция провела проверку по сообщению, взрывчатка не обнаружена, ЦУМ в Алагире работает в обычном режиме. Личность школьника установлена, его родителям грозит наказание, информирует телеграмм-канал Mash Gor.

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