Школьник из Чечни "заминировал" ЦУМ и связался с полицией

На Северном Кавказе шутка школьника затронула сразу три республики. Житель Чечни сообщил в полицию Дагестана о минировании в Северной Осетии. Взрывчатки правоохранители не нашли.

Ложное минирование ЦУМА в Алагире устроил подросток из Чечни.

Школьник из Курчалоевского района Чечни решил "заминировать" ЦУМ в Северной Осетии, место он выбрал неслучайно - неподалеку живет друг подростка. При этом сообщение о "минировании" изобретательный юноша направил в полицию соседней республики - Дагестана. По его словам, так он хотел запутать правоохранителей и сохранить инкогнито.

Полиция провела проверку по сообщению, взрывчатка не обнаружена, ЦУМ в Алагире работает в обычном режиме. Личность школьника установлена, его родителям грозит наказание, информирует телеграмм-канал Mash Gor.