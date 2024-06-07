Мальчик из Ростовской области "заминировал" ТЦ в Дербенте

В Батайске поймали мальчика за ложное сообщение о теракте в Дербенте. Они заявил, что в одном из ТЦ города "заложена бомба". Возбуждено уголовное дело.

Школьник одной из школ Батайска Ростовской области пойман за ложное сообщение о теракте в дагестанском Дербенте, пишет пресс-секретарь МВД РД Гаяна Гариева.

Мальчик позвонил в полицию и заявил, что в одном из торговых центров города "заложена бомба". Он представился именем своего знакомого из Дербента. Так преступник хотел отомстить за проигрыш в игре.

По данному факту заведено уголовное дело по статье 207 – "Заведомо ложное сообщение о террористическом акте. К ответственности будут привлечены и его родители.