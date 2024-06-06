Землетрясение в 3 балла зафиксировали в Дагестане

О землетрясении магнитудой в 3 балла отчиталась сейсмостанция в Дагестане. Толчки зафиксированы на территории Казбековского района.

Подземные толчки зарегистрированы на территории республики Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

"От сейсмостанции РАН поступила информация о том, что в 04:25 на территории Казбековского района в двух километрах от села Калининаул на глубине 13 км произошло сейсмособытие магнитудой 3, класс 9"

- МЧС Дагестана

В пресс-службе также отметили, что толчки не добрались до поверхности. Жители района, к настоящему моменту, к экстренным службам не обращались.

Магнитуда землетрясения является одной из ключевых характеристик данного явления. Она выражает объем выделяемой при толчках энергии. Зачастую магнитуду также называют шкалой Рихтера.

Причинами землетрясений зачастую является перемещение тектонических плит. Кроме того, подземные толчки могут вызываться человеческой деятельностью: добыча нефти, ископаемых, создание водохранилищ.