Вестник Кавказа

Мехрибан Алиева опубликовала видео конференции "Молодежь на передовой борьбы с изменением климата" на COP29

Мехрибан Алиева опубликовала видео конференции "Молодежь на передовой борьбы с изменением климата" на COP29
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в социальной сети разместила видео с конференции "Молодежь на передовой борьбы с изменением климата". Событие прошло в рамках COP29 в Баку.

Конференция "Молодежь на передовой борьбы с изменением климата" состоялась в Баку в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) – кадрами с мероприятия поделилась на своей странице в социальной сети первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Конференция проходила в Зеленой зоне.

Как говорится в комментарии к видео, в ней приняли участие первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева, первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова, первая леди Узбекистана Зироатхон Мирзиеева, первая леди Турции Эмине Эрдоган, генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик, исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Татьяна Молчан, региональный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по странам Европы и Центральной Азии Реджина Де Доминичис.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
960 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в приеме в честь высоких гостей Саммита лидеров COP29

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в приеме в честь высоких гостей Саммита лидеров COP29

Ильхам Алиев открыл Парк Победы в Баку

Ильхам Алиев открыл Парк Победы в Баку

Официальный представитель Ватикана поблагодарил Азербайджан

Официальный представитель Ватикана поблагодарил Азербайджан

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Бакинский олимпийский стадион перед COP29

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Бакинский олимпийский стадион перед COP29

Азербайджан отмечает День восстановления независимости

Азербайджан отмечает День восстановления независимости

Ильхам и Мехрибан Алиевы приняли участие в открытии жилого комплекса в Джебраиле

Ильхам и Мехрибан Алиевы приняли участие в открытии жилого комплекса в Джебраиле

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева заложили ряд предприятий в Джебраильском районе

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева заложили ряд предприятий в Джебраильском районе

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем памяти

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем памяти

В Москве отметили День национальной музыки Азербайджана

В Москве отметили День национальной музыки Азербайджана

Мехрибан Алиева посетила прошедшую капремонт мечеть в поселке Ахмедли

Мехрибан Алиева посетила прошедшую капремонт мечеть в поселке Ахмедли

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы