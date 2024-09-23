Мехрибан Алиева опубликовала видео конференции "Молодежь на передовой борьбы с изменением климата" на COP29

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в социальной сети разместила видео с конференции "Молодежь на передовой борьбы с изменением климата". Событие прошло в рамках COP29 в Баку.

Конференция "Молодежь на передовой борьбы с изменением климата" состоялась в Баку в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) – кадрами с мероприятия поделилась на своей странице в социальной сети первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Конференция проходила в Зеленой зоне.

Как говорится в комментарии к видео, в ней приняли участие первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева, первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова, первая леди Узбекистана Зироатхон Мирзиеева, первая леди Турции Эмине Эрдоган, генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик, исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Татьяна Молчан, региональный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по странам Европы и Центральной Азии Реджина Де Доминичис.