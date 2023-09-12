РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Военные учения США и Армении проходят на фоне обстрела Азербайджана

Военные учения США и Армении проходят на фоне обстрела Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянские ВС подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванской Автономной Республике. Инцидент произошел на фоне совместных военных учений Армении и США.

Вооруженные силы Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

Обстрел велся с 09:45 до 10:00 по местному времени с позиций в селе Бирэли Дэвэлинского района. Атаке подверглись позиции, расположенные в населенном пункте Садарак Садаракского района.

Отмечается, что азербайджанские военные приняли адекватные ответные меры.

Стоит добавить, что обстрел позиций армии Азербайджана происходит на фоне армяно-американских военных учений на территории Армении, которые стартовали вчера, 11 сентября.

Армянские военные в третий раз за день обстреляли Гедабейский район Азербайджана

Армянские военные в третий раз за день обстреляли Гедабейский район Азербайджана

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1120 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version