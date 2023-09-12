Военные учения США и Армении проходят на фоне обстрела Азербайджана

Армянские ВС подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванской Автономной Республике. Инцидент произошел на фоне совместных военных учений Армении и США.
Вооруженные силы Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны АР.
Обстрел велся с 09:45 до 10:00 по местному времени с позиций в селе Бирэли Дэвэлинского района. Атаке подверглись позиции, расположенные в населенном пункте Садарак Садаракского района.
Отмечается, что азербайджанские военные приняли адекватные ответные меры.
Стоит добавить, что обстрел позиций армии Азербайджана происходит на фоне армяно-американских военных учений на территории Армении, которые стартовали вчера, 11 сентября.