Военные учения США и Армении проходят на фоне обстрела Азербайджана

Опубликовано: 11:32, 12 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские ВС подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванской Автономной Республике. Инцидент произошел на фоне совместных военных учений Армении и США.

Вооруженные силы Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

Обстрел велся с 09:45 до 10:00 по местному времени с позиций в селе Бирэли Дэвэлинского района. Атаке подверглись позиции, расположенные в населенном пункте Садарак Садаракского района.

Отмечается, что азербайджанские военные приняли адекватные ответные меры.

Стоит добавить, что обстрел позиций армии Азербайджана происходит на фоне армяно-американских военных учений на территории Армении, которые стартовали вчера, 11 сентября.