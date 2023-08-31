Во Франции призвали отказаться от антироссийских санкций

Во Франции призвали отказаться от санкций против России ради экономики страны. Также "Патриоты" считают, что Франции следует выйти из ЕС.

В партии "Патриотов" во Франции считают, что пора уходить от прошлого - нужно отказаться от санкционного давления на РФ и выйти из Европейского Союза. Такое мнение высказал лидер партии Флориан Филиппо.

"Антироссийские санкции убивают нас взрывом цен на энергоносители, ЕС, евро и его политика убивают нас, макронизм (политика президента Макрона) убивает нас"

– Филиппо

По его словам, Франция должна сделать шаг в сторону от прошлого и не только отказаться от санкций, но и выйти из ЕС, провести Frexit по примеру Brexit.

"Нам нужен огромный разрыв с прошлым! Остановка санкций, выход из европейского рынка электроэнергии, #Frexit и экономический патриотизм"

– Филиппо

Напомним, Великобритания вышла из ЕС четыре года назад, при этом референдум, на котором население страны проголосовало за сепарацию состоялся еще в середине 2016 года.