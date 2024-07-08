Европа продлила антииранские ограничения

Евросоюз продлил санкции против Ирана. Ограничения коснутся физических лиц и организаций. Они продлены до 2 июня 2025 года.

Европа продлила еще на год антииранские ограничения, говорится в заявлении Совета Европейского Союза.

Отмечается, что санкции были наложены за поддержку России и за якобы дестабилизацию Ближнего Востока и района Красного моря.

Под антииранскими ограничениями оказались 12 физических лиц и девять организации. ЕС продлил санкции против Тегерана до 27 июня 2025 года.

Стоит добавить, что в рамках санкции физлицам запретили посещать страны, входящие в объединение. Кроме того, заблокированы финансовые активы.