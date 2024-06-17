Дания не сможет закрыть Балтику для российской нефти

В Дании захотели ограничить проход нефтетанкеров по Балтийскому морю, так в Европе хотят ограничить перевозку российской нефти. При этом фактически такой запрет Дания ввести не может - балтийский проливы являются международными водами.

Закрыть Балтийское море для танкеров, которые могу перевозить российскую нефть, власти Дании не смогут, так как речь идет о международных водах, пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

В МИД Дании 17 июня заявили, что власти страны рассматривают возможность ввести ограничение на передвижение по Балтике танкеров, которые могут перевозить российскую нефть. При этом законного права на такой запрет у Дании нет, так как балтийские проливы - международные воды, они находятся в равноправном пользовании всех государств.

В материале Tages-Anzeiger отмечается, что для введения подобного ограничения необходимо согласие других стран. Дания уже ведет переговоры с другими странами балтийского региона и Евросоюзом о возможности ограничить проход старых танкеров. Согласно сообщению датских властей, Россия, в обход санкций Запада, перевозит нефть танкерами по Балтийскому морю, причем используются старые танкеры, которые негативно сказываются на экологии региона.

Российский посол в Дании Владимир Барбин считает такие ограничения неприемлемыми. Они станут угрозой всему судоходству в Балтийском море.