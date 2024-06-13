Европа согласовала новый пакет антироссийских ограничений

Евросоюз согласовал новый пакет ограничений против России. Отмечается, что 14-й пакет санкций предусматривает новые меры и усиливает действие ограничений.

Бельгия, которая председательствует в Совете ЕС, сообщила о согласовании новых ограничений против России.

Новый пакет антироссийских санкций был согласован в ходе заседания постпредставителей стран-членов ЕС.

Отмечается, что в санкционный пакет войдут новые меры и усиление действия прежних ограничений с закрытием возможности их обхода.

В мае говорилось, что под санкциями могут оказаться 52 компаний из России и других стран. При этом в пакете не говорится об ограничениях на передвижение российских дипломатов.

Кроме того, новые ограничения не коснутся импорта российского сжиженного природного газа, ядерного топлива и алюминия.