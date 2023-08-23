Санкции против Мосбиржи: что волнует финансовых аналитиков?

Андрей Ли

США ввели санкции против Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ). Такой поворот событий не стал неожиданностью для ЦБ РФ и финансовых регуляторов. Расскажем, что известно на данный момент и как себя вести в этой ситуации.

О возможности введения санкций речь шла с середины прошлого года, времени было достаточно для того, чтобы выработать стратегию действий в новых условиях. В июне 2022 года "РБК Инвестиции" выяснили, что НКЦ разослал участникам рынка письмо, в котором был прописан регламент действий в случае ограничений на оборот иностранных валют. Вероятнее всего этим и объясняется относительно спокойный тон комментариев ведущих финансовых аналитиков.

Официальное заявление Мосбиржи также выдержано в нейтральном ключе:

Группа "Московская биржа" обладает всем необходимым инструментарием для обеспечения бесперебойности торгов в условиях повышенной волатильности, включая дискретные аукционы, механизмы оперативного изменения риск-параметров. Главная задача Московской биржи – обеспечение работы инфраструктуры финансового рынка и надежности проведения операций его участниками. В условиях новых вызовов Московская биржа продолжит предоставление клиентам доступа ко всем сегментам торговой площадки.

На данный момент ситуация складывается следующим образом – на фондовом рынке останавливаются торги инструментами с расчетами в долларах США и евро. Акции Мосбиржи упали на 15%, что в нынешней ситуации вполне предсказуемый расклад. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, исключая валютные пары с долларом и евро.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 10:00 стартовали торги на всех рынках Мосбиржи в штатном режиме. При этом сделки с долларом и евро будут проходить на внебиржевом рынке. Об этом еще накануне оперативно сообщила пресс-служба ЦБ, подчеркнув, что компании и физические лица могут продавать доллары и евро через российские банки. Сохраняется прежний порядок использования валютных счетов граждан.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рынок отреагировал на санкции подъемом курса доллара, но пока что его укрепление не носит резкого характера. На сайте ЦБ фиксируется, что прирост первоначально составил чуть более 1 рубля за доллар, перевалив планку в 90 рублей. Покупка-продажа долларов в московских банках выдерживается в среднем диапазоне 88-89 продажа, 92-98 покупка. Т.е каких-то резких скачков пока не наблюдается. Исключение составляет ряд относительно небольших игроков, которые выставили потолок покупки в 110-120 рублей, а уж совсем осторожные участники рынка заявили сразу 200, мгновенно превратившись в горячую тему для тг-каналов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главный вопрос, который волнует финансовых аналитиков, каким образом будет теперь определяться курс доллара. Некоторые прогнозируют введение двух отдельных курсов – для национальных компаний и физических лиц. Пока курс продолжит рассчитываться по данным из отчетности банков и внебиржевых торгов.

Еще один важный вопрос - какова судьба валютных облигаций? Здесь стоит ожидать комментариев серьезных аналитиков.

Лучший совет в подобной ситуации – не дергаться хотя бы неделю, дождаться официальных заявлений, рисующих среднесрочную перспективу движения курса валют, а пока перестать переживать по теме, на которую вряд ли кто-то из нас может серьезно повлиять.