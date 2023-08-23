Санкции против Мосбиржи: что волнует финансовых аналитиков?

О возможности введения санкций речь шла с середины прошлого года, времени было достаточно для того, чтобы выработать стратегию действий в новых условиях. В июне 2022 года "РБК Инвестиции" выяснили, что НКЦ разослал участникам рынка письмо, в котором был прописан регламент действий в случае ограничений на оборот иностранных валют. Вероятнее всего этим и объясняется относительно спокойный тон комментариев ведущих финансовых аналитиков.
Официальное заявление Мосбиржи также выдержано в нейтральном ключе:
Группа "Московская биржа" обладает всем необходимым инструментарием для обеспечения бесперебойности торгов в условиях повышенной волатильности, включая дискретные аукционы, механизмы оперативного изменения риск-параметров. Главная задача Московской биржи – обеспечение работы инфраструктуры финансового рынка и надежности проведения операций его участниками. В условиях новых вызовов Московская биржа продолжит предоставление клиентам доступа ко всем сегментам торговой площадки.
На данный момент ситуация складывается следующим образом – на фондовом рынке останавливаются торги инструментами с расчетами в долларах США и евро. Акции Мосбиржи упали на 15%, что в нынешней ситуации вполне предсказуемый расклад. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, исключая валютные пары с долларом и евро.
В 10:00 стартовали торги на всех рынках Мосбиржи в штатном режиме. При этом сделки с долларом и евро будут проходить на внебиржевом рынке. Об этом еще накануне оперативно сообщила пресс-служба ЦБ, подчеркнув, что компании и физические лица могут продавать доллары и евро через российские банки. Сохраняется прежний порядок использования валютных счетов граждан.
Рынок отреагировал на санкции подъемом курса доллара, но пока что его укрепление не носит резкого характера. На сайте ЦБ фиксируется, что прирост первоначально составил чуть более 1 рубля за доллар, перевалив планку в 90 рублей. Покупка-продажа долларов в московских банках выдерживается в среднем диапазоне 88-89 продажа, 92-98 покупка. Т.е каких-то резких скачков пока не наблюдается. Исключение составляет ряд относительно небольших игроков, которые выставили потолок покупки в 110-120 рублей, а уж совсем осторожные участники рынка заявили сразу 200, мгновенно превратившись в горячую тему для тг-каналов.
Главный вопрос, который волнует финансовых аналитиков, каким образом будет теперь определяться курс доллара. Некоторые прогнозируют введение двух отдельных курсов – для национальных компаний и физических лиц. Пока курс продолжит рассчитываться по данным из отчетности банков и внебиржевых торгов.
Еще один важный вопрос - какова судьба валютных облигаций? Здесь стоит ожидать комментариев серьезных аналитиков.
Лучший совет в подобной ситуации – не дергаться хотя бы неделю, дождаться официальных заявлений, рисующих среднесрочную перспективу движения курса валют, а пока перестать переживать по теме, на которую вряд ли кто-то из нас может серьезно повлиять.