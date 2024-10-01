Вестник Кавказа

Жители Дагестана увеличили суммы банковских вкладов

Жители Дагестана увеличили суммы банковских вкладов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суммы банковских вкладов в Дагестане составили более 138 млрд. Лидером на Кавказе по вкладам стало Ставрополье, а аутсайдером — Ингушетия.

Центробанк РФ опубликовал сведения об остатках на вкладах граждан по итогам 8 месяцев. Раскрыты суммы банковских вкладов в регионах Северного Кавказа.

Отмечается, что жители Дагестана увеличили суммы вкладов. Так, к началу августа цифра была 137,5 млрд рублей, однако к сентябрю она возросла на 745 млн рублей и составила 138,2 млрд рублей.

Лидером по вкладам на Кавказе стало Ставрополье. Жители этого региона в августе вложили в банки 10,3 млр рублей. Общая сумма вкладов составила 10,3 млр рублей.

Аутсайдером среди регионов СКОФ стала Ингушетия, где общий объем вкладов составил 9,3 млрд рублей.

 

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