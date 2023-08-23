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Мосбиржа открылась просевшим долларом

Мосбиржа открылась просевшим долларом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Доллар сегодня продолжает снижаться на Мосбирже, курс юаня стабилен. Евро замер в отсутствии сделок.

Торги на Московской бирже в среду стартовали с немного ослабшего доллара.

Сегодня доллар на старте биржевых торгов торгуется по 94,26 рубля, он потерял 4,5 копейки с закрытия вчерашней сессии.

Европейская валюта этим утром не заинтересовала трейдеров, на открытии не проведено ни одной сделки. Накануне евро рос более чем на 40 копеек, тогда как доллар снижался.

Минимально изменилась биржевая стоимость юаня - плюс 1 копейка, курс составляет на открытии биржи 12,895 рубля.

Доллар продолжает терять позиции

Доллар продолжает терять позиции

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