Власти Ингушетии приобретут 24 квартиры для детей-сирот

Детей-сирот, достигших совершеннолетия, обеспечат квартирами в Ингушетии. отдельную жилплощадь получат 24 человека.

В Ингушетии продолжает действовать социальная программа по наделению жилплощадью детей, оставшихся без попечения родителей. Так, в этом году ключи от новых квартир получат 24 человека.

Глава региона выразил благодарность российским властям за выделения средств на социальное строительство в республике.

«Благодаря увеличению финансирования и расширению плана большее количество детей сможет получить свое собственное жилье. Для сравнения, в 2023 году было закуплено 13 жилых помещений из 15»

– глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Отметим, что по данным прошлого, 2023 года, в республике фиксировались самые низкие цены на жилье в пределах СКФО. Так, один квадратный метр в новостройке обойдется в 53,2 тыс рублей.