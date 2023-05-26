Детей-сирот обеспечат жильем в Чечне

Опубликовано: 10:37, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Минстрое Чечни сообщили о том, что 439 детям-сиротам в республике будет предоставлено жилье.

Жилье будет предоставлено 439 детям-сиротам в Чечне в этом году. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального министерства строительства и ЖКХ, уточнив, что финансирование обеспечивается из федерального центра.

«Минстрой и ЖКХ Чеченской Республики заключил соглашение на финансирование мероприятий по предоставлению жилых помещений для 439 детей-сирот с Минстроем России, который с 2022 года является главным распорядителем средств федерального бюджета по обеспечению жильем детей-сирот»

– пресс-служба.

Уточняется, что в список были включены дети, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.