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Мошенники оставили сирот без жилья в Кабардино-Балкарии

Мошенники оставили сирот без жилья в Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В КБР возбуждено уголовное дело из-за срыва госконтрактов по предоставлению жилья детям-сиротам.

В СУ СК РФ проинформировали о возбуждении уголовных дел по факту мошенничества при строительстве жилья для детей-сирот в Кабардино-Балкарии. 

Следствие установило, что в рамках госпрограммы обеспечения детей-сирот квартирами Министерством просвещения, науки и по делам молодежи республики  в 2021 году заключено 45 госконтрактов на приобретение жилых помещений с ООО "Недвижимость Нальчик", которое обязалось передать ведомству готовые квартиры, однако по состоянию на 19 мая 2023 года ни один из госконтрактов исполнен не был.

Одновременно и должностные лица регионального Минпросвета зная, что сроки сдачи объекта нарушены, не приняли каких-либо мер для выполнения госконтрактов.

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