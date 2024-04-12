Власти Грузии похвалили работу полиции на протестах против закона об иноагентах

Руководство Грузии дало высокую оценку действиям полиции на митингах против закона об иноагентах, которые проходили в Тбилиси ежедневно на протяжении нескольких дней. Спикер парламента призвал всех сотрудничать с полицией.

Грузинская полиция действовала на высочайшем уровне на демонстрациях против закона об иноагентах в Тбилиси, такое мнение выразил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

"Я хотел бы поблагодарить нашу полицию, которая в эти дни проявила высочайший профессионализм, которая обеспечила защиту свободы выражения мнений, а также безопасность находящихся на акции граждан"

– политик

Папуашвили рассказал, что на митингах присутствовали группы радикалов. Они осуществляли провокации в отношении стражей порядка и пытались совершить насильственные действия. Однако правоохранители отреагировали адекватно, дав пропорциональный ответ, что не прошло незамеченным мимо общественности.

По мнению Папуашвили, поэтому общественность испытывает доверие к полиции.

"Исходя из этого, я призываю всех сотрудничать с полицией в будущем"

– спикер парламента

Как сообщает Sputnik Грузия, сегодня днем сцена у входа в парламент Грузии на проспекте Руставели была разобрана. На места также нет протестующих – в предыдущие дни они собирались на протесты начиная с полудня. Впрочем, одна акция все же заявлена на сегодняшний вечер. Ее организаторы – националистическая группа "Дапиони".