Что можно и что нельзя на акциях протеста в Грузии?

Акции протеста в Грузии регулируются особым законом "О собраниях и манифестациях". Он был принят в 1997 году, однако с тех пор в него был внесен ряд изменений.
Нужно ли разрешение на демонстрацию?
Получать разрешение на проведение митинга в Грузии не нужно. При возможности (если собрание не спонтанное) его организаторы только подают в местные органы власти уведомление.
Где нельзя проводить митинги?
Проводить демонстрации можно не везде. Запрещается митинговать в зданиях и в радиусе 20 м от зданий:
- полиции, прокуратуры и т. п.;
- воинских частей;
- вокзалов, аэропортов, портов;
- тюрем.
Что нельзя брать с собой на демонстрацию?
На манифестации нельзя приносить определенные предметы:
- спиртные напитки;
- оружие, как холодное, так и огнестрельное, и взрывчатку, а также любые предметы, которыми можно причинить вред другим участникам;
- слезоточивые вещества и яды;
- легко воспламеняющиеся и радиоактивные вещества.
Что запрещено делать на акциях протеста?
Демонстрантам нельзя блокировать входы в здания, перегораживать барьерами и конструкциями проезжую часть, наносить повреждения историческим памятникам.
На демонстрациях нельзя озвучивать призывы к:
- свержению власти;
- войне и насилию;
- розни по национальному, религиозному и социальному признакам.
Кроме того, протесты не должны ограничивать права людей, живущих и работающих в местах их проведения.
Разгон митингов
Если участники протестов нарушают запреты, а потом отказываются прекращать нарушения и расходиться, власти вправе принять решение о силовом разгоне митинга и осуществить его.