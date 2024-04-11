Что можно и что нельзя на акциях протеста в Грузии?

Правила проведения митингов в Грузии достаточно просты и определяются особым законом. Разрешения от властей на акции протеста не требуется, организаторы по возможности подают уведомления.

Акции протеста в Грузии регулируются особым законом "О собраниях и манифестациях". Он был принят в 1997 году, однако с тех пор в него был внесен ряд изменений.

Нужно ли разрешение на демонстрацию?

Получать разрешение на проведение митинга в Грузии не нужно. При возможности (если собрание не спонтанное) его организаторы только подают в местные органы власти уведомление.

Где нельзя проводить митинги?

Проводить демонстрации можно не везде. Запрещается митинговать в зданиях и в радиусе 20 м от зданий:

полиции, прокуратуры и т. п.;

воинских частей;

вокзалов, аэропортов, портов;

тюрем.

Что нельзя брать с собой на демонстрацию?

На манифестации нельзя приносить определенные предметы:

спиртные напитки;

оружие, как холодное, так и огнестрельное, и взрывчатку, а также любые предметы, которыми можно причинить вред другим участникам;

слезоточивые вещества и яды;

легко воспламеняющиеся и радиоактивные вещества.

Что запрещено делать на акциях протеста?

Демонстрантам нельзя блокировать входы в здания, перегораживать барьерами и конструкциями проезжую часть, наносить повреждения историческим памятникам.

На демонстрациях нельзя озвучивать призывы к:

свержению власти;

войне и насилию;

розни по национальному, религиозному и социальному признакам.

Кроме того, протесты не должны ограничивать права людей, живущих и работающих в местах их проведения.

Разгон митингов

Если участники протестов нарушают запреты, а потом отказываются прекращать нарушения и расходиться, власти вправе принять решение о силовом разгоне митинга и осуществить его.