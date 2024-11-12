Вестник Кавказа

Верхний Ларс открылся после расчистки Военно-Грузинской дороги

КПП Верхний Ларс
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии для всех видов транспорта снова заработал международный автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс – Военно-Грузинскую дорогу открыли после расчистки трассы от снега в Грузии.

Движение всех видов транспорта сегодня днем снова возобновилось на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 13:50 мск 15 января"

- МЧС по Северной Осетии.

Напомним, накануне единственная дорога из России в Грузию была закрыта для грузовиков в 21:40 мск из-за сильного снегопада, шедшего на территории Грузии - ограничения затронули только проезд большегрузов, они были введены до особого распоряжения. Всего своей очереди на проезд через МАПП ожидали 782 фуры из разных стран.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
980 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для грузовиков

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для грузовиков

Россия, Азербайджан и Иран проведут встречу по транспорту

Россия, Азербайджан и Иран проведут встречу по транспорту

До курорта &quot;Архыз&quot; запустили бесплатные шаттлы

До курорта "Архыз" запустили бесплатные шаттлы

Пашинян оставил сотрудников Минобороны без служебных автобусов – СМИ

Пашинян оставил сотрудников Минобороны без служебных автобусов – СМИ

В Узбекистане запустят автобусные рейсы до Китая и России

В Узбекистане запустят автобусные рейсы до Китая и России

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех автомобилей

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех автомобилей

Более 200 новых автобусов вышли на маршруты в Ставропольском крае

Более 200 новых автобусов вышли на маршруты в Ставропольском крае

Как в Армении обманывают туристов: 3 самых распространенных вида мошенничества

Как в Армении обманывают туристов: 3 самых распространенных вида мошенничества

Военно-Грузинскую дорогу временно закрыли для большегрузов

Военно-Грузинскую дорогу временно закрыли для большегрузов

ДТП с автобусом в Сочи: один человек погиб

ДТП с автобусом в Сочи: один человек погиб

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы