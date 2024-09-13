7 самых густонаселенных городов мира и их проблемы

Москва- самый населенный город в РФ, а Нью-Йорк - в США еще с 1890 года. Однако эти два города не входят в топ-10 самых густонаселенных городов . Расскажем о семи самых густонаселенных городах мира, какова их текущая и прогнозируемая численность населения и площадь, и с какими проблемами они сталкиваются из-за перенаселения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как следует из данных организации World Population Review, лидерство по густоте населения принадлежит в основном городам Азии. Основные проблемы, с которыми сталкиваются самые густонаселенные города мира представляют широкий спектр от загрязнения воздуха и плохой утилизации отходов до всплеска преступности и увеличения стоимости жизни.

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Мехико (Мексика)

Население: 22 505 300 человек

Площадь агломерации: 7865 кв км

Прогноз численности населения к 2035 году: 25 414 600 человек

Столица Мексики и один из ведущих финансовых центров Северной Америки - это очень оживленное место с множеством культурных и исторических достопримечательностей. Тем не менее быстрая урбанизация и рост населения создали ряд проблем, что, в том числе, привело к разрастанию трущоб. Несколько миллионов человек живут там нелегально, в таких районах города наблюдается высокий уровень преступности (52 723 преступления на 100 тысяч жителей) и бедности (43,5%). Еще одна крупная проблема, с которой ежедневно сталкивается Мехико - это загрязнение воздуха.

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Каир (Египет)

Население: 22 623 900 человек

Площадь агломерации: 3085 кв км

Прогноз численности населения к 2035 году: 28 504 400 человек

Египетская столица Каир ежегодно привлекает 15 млн туристов своими архитектурными чудесами, увлекательными музеями, круизами по Нилу, а также коптскими и мусульманскими памятниками. Основным фактором роста населения стал высокий уровень рождаемости за последние десятилетия (больше 3 детей на одну женщину) вкупе с понижением смертности. Автомобили в Каире являются наиболее распространенным видом транспорта, в результате дороги очень перегружены. Загрязнение воздуха в Каире на 33% обусловлено автомобильным транспортом. Кроме того, в столице становится все труднее справляться с проблемой утилизации отходов.

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Сан-Паулу (Бразилия)

Население: 22 806 700 человек

Площадь агломерации: 7 946,96 кв км

Прогноз численности населения к 2035 году: 24 490 100 человек

Есть много причин посетить Сан-Паулу, включая разнообразную архитектуру и интересную кухню. Тем не менее этому перенаселенному бразильскому мегаполису - самому крупному в Южном полушарии - приходится бороться с различными проблемами: бесконечные дорожные пробки, очень высокий уровень преступности и нищеты, загрязнение воздуха и сокращение зеленых насаждений. В Сан-Паулу только за 2023 год было зафиксировано более полумиллиона случаев краж, не считая преступлений, связанных с угоном транспортных средств.

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Дакка (Бангладеш)

Население: 23 935 700 человек

Площадь: 2,569 кв км

Прогноз численности населения к 2035 году: 31 233 700 человек

Столица Бангладеш Дакка предлагает множество религиозных и исторических мест для посещения, но это также самый шумный город мира. Согласно рейтингу ООН, уровень шума в Бангладеш оценили в 119 дБ. Ежегодный прирост населения в Дакке составляет 4,2%, в основном из-за притока мигрантов. Уровень преступности здесь довольно высокий, а по уровню загрязненности воздуха Дакка периодически попадает в топ-5 стран.

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Шанхай (Китай)

Население: 29 867 900 человек

Площадь: 14 922,7 кв км

Прогноз численности населения к 2035 году: 34 341 200 человек

Можно подумать, что самым густонаселенным городским районом Китая будет столичный Пекин, но на самом деле это расположенный на побережье Шанхай. Этот город-порт остается одним из ключевых центров Азии в области технологий, исследований, финансов, транспорта и туризма. Демографическому расширению этого мегаполиса главным образом способствует внутренняя миграция из близлежащих районов, но Шанхай также притягивает и трудовых мигрантов из других стран. В результате город страдает от бесконечных пробок, грязного воздуха, жилищного кризиса с ростом арендной платы и сокращения зеленых насаждений.

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Дели (Индия)

Население: 33 807 400 человек

Площадь: 1 483 кв км

Прогноз численности населения к 2035 году: 43 345 100 человек

Национальный столичный округ Дели включает столицу Индии Нью-Дели, в которой находится грандиозный индуистский храм Акшардхам. Тем не менее, несмотря на все свое очарование и красивые памятники архитектуры, эта перенаселенная территория периодически попадает в список городов мира с самым загрязненным воздухом. Токсичный смог не только вредит здоровью, но даже ограничивает работу воздушного и автомобильного транспорта из-за нулевой видимости. Хотя сам город Мумбаи превосходит столицу по числу жителей, его городская агломерация уступает Дели на более чем 10 миллионов.

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Токио (Япония)

Население: 37 115 000 человек

Площадь: 8 231 кв км

Прогноз численности населения к 2035 году: 36 014 000 человек

Столица Японии Токио - это крупнейшая в мире городская агломерация по численности населения, в основном из-за миграции из сельских районов благодаря обширным возможностям трудоустройства. В префектуре Токио также находится самая большая концентрация университетов в стране. Однако высокая стоимость жизни в Токио и ограниченное пространство затрудняют проживание в этом густонаселенном мегаполисе. Несмотря на многочисленные развлекательные, торговые и гастрономические заведения, японская столица сталкивается со многими проблемами, включая пешеходные и транспортные заторы в деловых и туристических районах. При этом Токио остается относительно безопасным городом с надежной системой общественного транспорта. При этом численность население в последние годы в Токио снижается и считается, что этот тренд продолжится.